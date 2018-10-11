محليات

ضبط 46 طنا من الحطب المحلي في سوق العزيزية بالرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time29 / محرم / 1440 هـ      11 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مكتب الوزارة بالرياض، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض, 23 محلاً مخالفاً لنظام المراعي والغابات في المملكة، وذلك خلال حملة تفتيشية مشتركة استهدفت محلات بيع الحطب بأسواق العزيزية.

وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بمدينة الرياض المهندس فهد بن أحمد الحمزي, أن الفرق الميدانية المشتركة ضبطت حوالي 46 طناً من الحطب المحلي، وأغلقت 23 محلاً مخالفاً لنظام المراعي والغابات، وذلك ضمن جهود الوزارة للحفاظ على الأشجار المحلية وتنمية الغطاء النباتي بالمملكة.

وثمن المهندس الحمزي, التعاون المشترك من القطاعات الحكومية المختلفة على الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على الغطاء النباتي.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *