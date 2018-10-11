ضبط 46 طنا من الحطب المحلي في سوق العزيزية بالرياض

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مكتب الوزارة بالرياض، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض, 23 محلاً مخالفاً لنظام المراعي والغابات في المملكة، وذلك خلال حملة تفتيشية مشتركة استهدفت محلات بيع الحطب بأسواق العزيزية.

وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بمدينة الرياض المهندس فهد بن أحمد الحمزي, أن الفرق الميدانية المشتركة ضبطت حوالي 46 طناً من الحطب المحلي، وأغلقت 23 محلاً مخالفاً لنظام المراعي والغابات، وذلك ضمن جهود الوزارة للحفاظ على الأشجار المحلية وتنمية الغطاء النباتي بالمملكة.

وثمن المهندس الحمزي, التعاون المشترك من القطاعات الحكومية المختلفة على الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على الغطاء النباتي.