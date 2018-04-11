ضبط 4794 مخالفة لضريبة القيمة المضافة في 100 يوم

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 4794 مخالفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال 100 يوم الأولى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة، التي بدأت مطلع شهر يناير الماضي.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن 21% من إجمالي المخالفات كانت في منطقة مكة المكرمة، و18% منها سجلت في منطقة الرياض، في حين بلغت نسبة المخالفات 11% في المنطقة الشرقية، وتوزعت النسبة المتبقية البالغة 50% من مخالفات ضريبة القيمة المضافة على باقي مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي أن الفرق الميدانية التابعة للهيئة قامت منذ بدء تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018 بـ12578 زيارة في مختلف مناطق المملكة شملت المراكز التجارية، والمستشفيات، والصيدليات، ومحلات الذهب، ومحلات الأجهزة الإلكترونية، وغيرها.

وقال الحربي: تسعى الهيئة من خلال تلك الجولات الميدانية إلى ضمان التطبيق الصحيح والسلس لجميع إجراءات ضريبة القيمة المضافة، ما يكفل خفض المخالفات التي حررتها الهيئة بناءً على بلاغات واردة من المستهلكين ومن خلال زيارات فريق الهيئة التفقدية المستمرة للمنشآت.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة: تقوم الهيئة خلال الحملات الميدانية أيضاً بتوعية المنشآت حول أهمية تطبيق ضريبة القيمة ومتابعة كيفية تطبيقها، وبعد مرور 100 يوم على تطبيق الضريبة نؤكد أننا لمسنا في الهيئة تجاوباً والتزاماً من المنشآت في الامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، فمعظم المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة أبدت جاهزية عالية لضمان تطبيق سلس للضريبة، معتمدة على عدد من الاجراءات، منها: تدريب موظفيها، والعمل على مواءمة أنظمتها المحاسبية وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى تفعيل أنظمة إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارات المحددة.

وتمثلت غالبية المخالفات التي رصدتها الهيئة في عدم التسجيل في نظام الضريبة، وعدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة، وعدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على البيانات النظامية لأغراض الضريبة، وتحصيل ضريبة بنسبة تزيد على 5%، وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة.