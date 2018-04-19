محليات

ضبط 487 مخالفة لتوطين محال الذهب والمجوهرات

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / شعبان / 1439 هـ      19 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

نفّذت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة 12926 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، وذلك منذ بداية 2018.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: “إن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 487 مخالفة على مستوى المملكة، منها 373 مخالفة توطين”.

وفي هذا الصدد، دعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)

أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

ويأتي قرار “توطين محلات الذهب والمجوهرات” في إطار تفعيل برنامج “التوطين بالمناطق”، الذي تتابعه وزارة الداخلية

ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار

والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق؛ لتمكين المواطنين من فرص العمل.

ibrahim

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