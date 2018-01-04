محليات

ضبط 5 وافدين في جدة يعملون بمهن مقصورة على السعوديين

By ibrahim abd el gffaraccess_timeمنذ 2 ساعتينchat_bubble_outlineضف تعليق

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في محافظة جدة، خمسة وافدين يعملون في محل للذهب والمجوهرات، وذلك في مخالفة صريحة لنظام العمل باعتبارها من المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات

وجرى إغلاق المحل من قبل مندوب أمانة جدة وحضور الرافد الأمني.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات نظام الإقامة والعمل

عبر خدمة «معًا للرصد» عبر الموقع الإلكتروني rasd.ma3an.gov.sa، أو من خلال هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)

إذ سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.

ibrahim

Written by

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *