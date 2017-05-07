العدد 21927 07 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ضبط (5000) حبة كبتاجون مهربة بواسطة (خراف)

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ضبط (5000) حبة كبتاجون مهربة بواسطة (خراف)
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عمان ـــ وكالات
أحبطت الجمارك الأردنية في مركز المفرق محاولة تهريب نصف مليون حبة “كبتاجون” مخدرة كانت مخبأة داخل شاحنة محملة بالأغنام والخراف إلى المملكة.
وأظهر مقطع فيديو، تداولته وسائل إعلام أردنية أمس قيام رجال الجمارك الأردنية بإخراج الحبوب المخدرة من داخل صوف الأغنام، حيث تم تغليفها ووضعها داخل صوف الخراف.
وتحفظت أجهزة الأمن الأردنية على قائد الشاحنة، وصادرت الأحراز تمهيدا لإحالتهم للجهات المختصة.

التصنيف: محليات

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