ضبط 62 مخالفة للتوطين في 127 فندقاً ووحدة سكنية بالرياض

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والدوريات الأمنية، اليوم، حملات تفتيشية متزامنة في أنحاء متفرقة من العاصمة الرياض استهدفت 127 فندقاً ووحدة سكنية مفروشة

وتم خلال الحملات ضبط 62 مخالفة للقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنة الإستقبال في الفنادق

والوحدات السكنية المفروشة بإعتبارها من المهن المقصورة على السعوديين.

وتأتي الحملة على قطاع الإيواء السياحي ( الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، بهدف تنظيم سوق العمل

ومتابعة قرارات التوطين ومدى إلتزام المنشآت بذلك .

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي استمرار الجولات التفتيشية

في جميع الأوقات وعلى جميع المنشآت بالتعاون مع الجهات الشريكة ، للتأكد والتحقق من إلتزام المنشآت بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة

مشيداً بدور الجهات الشريكة في الإسهام في نجاح الحملات التفتيشية وعلى رأسها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأمنية .

ودعا السيالي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الإتصال الموحد على الرقم (19911) ، أو عبر تطبيق معاً للرصد على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي البلاغات والإستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل .