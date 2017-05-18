ضبط 668 متسولاً خلال شهر بالشرقية

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الدمام ــ البلاد

اعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي ضبط ٦٦٨ حالة من ممارسي التسول من رجال ونساء وأطفال، واشار الى ان 65% من المضبوطين نساء، فيما بغلت نسبة الرجال 35% .ووفقاً للرقيطي بلغ عدد المواطنين المضبوطين في الحملة 6% فقط بينما تجاوز الاجانب نسبة 94%.

وقال الرقيطي ان الاجهزة الامنية تحفظت على جميع الحالات والمضبوطات التي عثر بحوزتهم وتحريزها بشكل محكم، واحالتهم لجهة الاختصاص متمثلاً في مكاتب المتابعة الاجتماعية بالنسبة للمواطنين وإدارات وشعب توقيف الوافدين فيما يتعلق بضبطيات الأجانب.