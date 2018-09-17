ضبط 697 مخالفة في منافذ تأجير السيارات

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 20398 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة، منذ بدء تطبيق القرار توطين القطاع.

ودخل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في مناطق المملكة كافة حيز التنفيذ في الأول من رجب

والمهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت، أسفرت عن التزام 18870 منشأة

في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 604 منشآت, مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 697 مخالفة

فيما بلغت مخالفات التوطين منها 519 مخالفة.