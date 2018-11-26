ضبط 7 آلاف حبة من «القيرو» بالخبر

ضبطت بلدية الخبر ، كميات كبيرة من نبتة “القيرو”، وذلك في حملة مشتركة مع شرطة محافظة الخبر.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي في بيان صحافي، أن البلدية وبالتعاون مع شرطة المحافظة تمكنت من ضبط سيارتين يقودها مخالفان من الجنسية العربية، تحمل كميات كبيرة من نبته القيرو، والتي بلغت 7087 حبه مجهزة بأكياس بحجم واحد.

وأشار الى أنه تم إيقاف المخالفين وعمل محضر بذلك، واحالتهم للجهة المختصة فيما تم مصادرة كامل الكمية.

كما نفذت بلدية محافظة الخبر مساء السبت الماضي، حملة ميدانية واسعة استمرت ٤ ساعات، تم خلالها ضبط أكثر من ٦٠٠٠ قطعة ملابس مستعمله يقوم بعرضها وبيعها عمالة وافدة يبلغ عددهم ١٥ عامل بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين، إضافة الى تخزينها في أحد المواقع بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، فيما تم مصادرة كامل الكمية وتطبيق الغرامة بحق العمالة المخالفة وإحالتهم الى الجهات المختصة.