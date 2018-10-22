محليات

ضبط 760 ذبيحة مجهولة المصدر

كتبه Gamal salehaccess_time10 / صفر / 1440 هـ      22 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة ـ خالد سعيد باحكم

تمكّنت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المدينة المنوّرة, وبلدية العوالي، إثر بلاغ ورد من الدوريات الأمنية، من ضبط 760 ذبيحة أضاحٍ تم إدخالها للمنطقة.

وبعد متابعة البلاغ والكشف على اللحوم من قِبل الأطباء البيطريين بالأمانة اتضح عدم معرفة مصدرها وظروف نقلها، وجرى إتلاف٧٦٠ ذبيحة تقدر بـ 10650 كيلو جراماً من اللحوم، وتم تحرير محضر بذلك.

وأكد مدير إدارة مراقبة الأسواق محمد أمين الشتاء أن أمانة المنطقة وبلدياتها تقوم باستقبال البلاغات، وتكثيف الجولات الرقابية طوال أيام الأسبوع ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة الماضية.

Gamal saleh

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