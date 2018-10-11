ضبط 762 مخالفة توطين بمنافذ تأجير السيارات

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 23398 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة منذ بدء تطبيق القرار توطين القطاع. ودخل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في مناطق المملكة كافة حيز التنفيذ في الأول من رجب، والمهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفّذت، أسفرت عن التزام 21702 منشأة؛ في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 674 منشأة.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 762 مخالفة؛ لافتاً إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 576 مخالفة.