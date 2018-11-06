ضبط 8 مخالفات لنظام المبيدات الزراعية بقيمة 718 ألف ريال

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 مخالفات لنظام المبيدات الزراعية ، وعاقبت الشركات والمؤسسات الزراعية المخالفة بغرامات مالية بلغت 718,115 ريالا في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب، أن فرق الرقابة الميدانية للوزارة ضبطت نحو 122,640 كجم من المبيدات لدى 8 مخالفين في 4 مدن “الرياض وجدة والهفوف وساجر”، حيث قامت بتطبيق نظام المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية على المبيدات المعروضة للتجارة.

وأفاد أنها رصدت خلال جولاتها مخالفات شملت تداول مبيدات محظورة، ومبيدات مغشوشة، بالإضافة إلى مبيدات منتهية الصلاحية، ومبيدات غير مسجلة، مبيناً أن الوزارة ألزمت المخالفين بالتكفل بقيمة إتلاف المواد المخالفة عن طريق المؤسسات المتخصصة في التخلص من المواد الكيميائية.

وحث الخطيب جميع متداولي المبيدات من مصنعين وبائعين ومزارعين على الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، وعدم الاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات؛ لما له من خطورة على المتداولين والباعة والمزارعين والمستهلكين والبيئة بشكل عام، موضحاً أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة.