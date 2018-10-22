ضبط 812 مخالفة في منافذ تأجير السيارات

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 24.069 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة منذ بدء تطبيق القرار توطين القطاع.

ودخل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في جميع مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب الماضي، والمهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت، أسفرت عن التزام 22.328 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 694 منشأة، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 812 مخالفة، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 595 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 214 مخالفة.