ضبط 87 طن روبيان وأسماك منتهية الصلاحية

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الدمام – حمود الزهراني

ضبطت عملية مشتركة بين بلدية وسط الدمام ووزارة التجارة أكثر من 87.50 طن من الروبيان والأسماك المنتهية الصلاحية وتمّ إتلافها ، وكانت معدةً للتوزيع محلياً والتصدير خارجياً، كما تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصّة؛ بسبب تلاعبهم بالتواريخ وتزويرها.

وطبقا لتصريح أمانة المنطقة الشرقية ، تمّ التحفظ على كامل الكمية، وتمّ العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام.

وقال مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: إنه تمّ ضبط عمالة وافدة تقوم بتزوير التواريخ، من خلال التلاعب بها واستبدالها بتواريخ حديثة، يتم وضعها على علب الروبيان والأسماك؛ بقصد تسويقها على المطاعم والمحال التجارية باعتبارها جديدة،

إضافة الى تزوير التواريخ على كميات أخرى كانت معدة ومجهزة للتصدير خارجياً ، لكن سرعة التعاون بين المراقبين الصحيين في بلدية وسط الدمام وبين مندوبي وزارة التجارة بالدمام، حالت دون ذلك ومنعها قبل وصولها للمستهلكين؛

موضحاً أنه تمّ التحفظ على كامل الكمية، وتمّ العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام، فيما تمّ إعداد محاضر الضبط والإتلاف، إضافة إلى إغلاق الموقع.