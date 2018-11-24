ضبط 900 كيلو من اللحوم الفاسدة قبل توزيعها في الخبر

ضبطت بلدية محافظة الخبر ٩٠٠ كيلو من اللحوم الفاسدة ، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت في طريقها للتوزيع.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن مراقبي بلدية الخبر تمكنوا من ضبط سيارة قادمة من خارج المحافظة محملة باللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أن المراقبين نجحوا في ضبط السيارة قبل تمكنها من توزيع كمية اللحوم المحملة والتي يبلغ حجمها ٩٠٠ كيلو والتي اتضح بعد الكشف عليها ظهور علامات الفساد، لافتاً إلى أنه تم مصادرة كامل الكمية وإتلافها.

وأشار إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، فيما شدد على أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالف.

وأكد أن بلدية محافظة الخبر تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة، موضحاً أن البلدية ستقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

وشدد الزايدي على أن بلدية الخبر تحرص على صحة وسلامة الغذاء وضمان وصوله بالطرق السليمة للمنشآت الصحية، من خلال تكثيف الجولات الميدانية والتي تأتي ضمن توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير والذي يؤكد بشكل دائم على أهمية هذه الجولات وضرورة تكثيفها للمحافظة على الصحة العامة ورفع المستوى الصحي.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للأمانة أو عن طريق برنامج بلاغاتي على الأجهزة الذكية.