محليات

ضبط 932 مخالفة لـ «توطين محال الذهب والمجوهرات»

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / شعبان / 1439 هـ       3 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

نفّذت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة 21,484 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية، لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات ، وذلك منذ بداية 2018.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: إن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 932 مخالفة على مستوى المملكة، منها 739 مخالفة توطين.

وفي هذا الصدد، دعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911

أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

ibrahim

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