ضبط 932 مخالفة لـ «توطين محال الذهب والمجوهرات»

نفّذت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة 21,484 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية، لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات ، وذلك منذ بداية 2018.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: إن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 932 مخالفة على مستوى المملكة، منها 739 مخالفة توطين.

وفي هذا الصدد، دعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911

أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.