دولية

المسلح طليق

ضحايا بإطلاق نار في ملهى ليلي بكاليفورنيا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / صفر / 1440 هـ       8 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أسفر إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية كاليفورنيا الأميركية الخميس، عن سقوط عدد من الضحايا، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وأشارت المصادر إلى أن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي اسمه “بوردرلاين” في مدينة ثاوزند أوكس بمقاطعة فنتورا بكاليفورنيا.
كما ذكرت السلطات أن المسلح لا يزال طليقا، بعد أن أطلق أكثر من 30 رصاصة استهدفت مرتادي الملهى.
وقال شهود عيان إن المسلح قام بإلقاء قنابل دخان قبل أن يبدأ بإطلاق النار داخل ملهى “بوردرلاين”، الذي يستقطب محبي الرقص وموسيقى “الكانتري” الريفية.
ibrahim

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