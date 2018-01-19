ضخ 40 مليون متر من سد حلي لمزارع القنفذة

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة لفتح بوابات سد حلي بمحافظة القنفذة لتصريف 40 مليون متر مكعب لري 450 مزرعة في القنفذة.

وأوضحت الوزارة ان فتح بوابات السد جاء بناء على تجربة سابقة بالعام الماضي جرى خلالها تصريف 30 مليون مترمكعب وكان لها مردود إيجابي على مزارع المحافظة، وتقرر فتح بوابات السد هذا العام مع زيادة الكمية المصروفة 10 ملايين متراً مكعباً للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

ويعتبر ثاني أكبر السدود في المملكة، ويتميز بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده، حيث تبلغ الطاقة التخزينية للمياه فيه 254 مليون متر مكعب، ويبلغ طوله 284 متراً وارتفاعه 57 متراً، بينما يبلغ طول مفيض السد 179 متراً، ويقع على وادي حلي بمحافظة القنفذة، وهو من أضخم المشاريع التي نفذتها الحكومة لتخزين المياه وتنمية وتعزيز مصادرها.

ويسهم السد في توفير مياه الشرب وازدهار وتنمية الزراعة بالمحافظة وما حولها وله مردوداً ايجابياً عند تغذية الطبقة الجوفية وزيادة المخزون المائي وتعويض المسحوب منها، ويعمل على درء أخطار السيول التي تهدد محافظة القنفذة والمراكز والقرى والمساحات الزراعية على امتداد وادي حلي.