دولية

ارتفاع حصيلة القتلى إلى 319

ضربة ارتدادية تثير الفزع من جديد في جزيرة لومبوك الإندونيسية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / ذو القعدة / 1439 هـ       9 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
وقعت ضربة ارتدادية بلغت قوتها 6.2 درجة في جزيرة لومبوك الإندونيسية، الخميس، مما أثار الفزع من جديد في الجزيرة المدارية السياحية بعد سلسلة من الزلازل.

وشعر شهود بالضربة وهي إحدى توابع الزلزال الذي وقع الأحد الماضي، شمال الجزيرة

وقالوا إن المباني والجدران التي كانت تأثرت بالفعل انهارت وفر السكان إلى الطرق بينما كانت الصخور تتساقط من سفوح التلال.

وقال المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث، سوتوبو بورو “فر السكان من البيوت عندما شعروا باضربة التي بلغت قوتها 6.2 درجة”.

من جهة أخرى، أعلن وزير الأمن الاندونيسي ويرانتو، أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي

الذي ضرب جزيرة لومبوك بقوة 6,9 درجات، ارتفعت إلى 319 قتيلا، حتى الآن.

وأفاد الوزير “الحصيلة الأخيرة تشير الى مقتل 319 شخصًا”

بينما كانت تشير الحصيلة الرسمية الأخيرة إلى مقتل 164 شخصًا.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *