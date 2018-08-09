ضربة ارتدادية تثير الفزع من جديد في جزيرة لومبوك الإندونيسية

وقعت ضربة ارتدادية بلغت قوتها 6.2 درجة في جزيرة لومبوك الإندونيسية، الخميس، مما أثار الفزع من جديد في الجزيرة المدارية السياحية بعد سلسلة من الزلازل.

وشعر شهود بالضربة وهي إحدى توابع الزلزال الذي وقع الأحد الماضي، شمال الجزيرة

وقالوا إن المباني والجدران التي كانت تأثرت بالفعل انهارت وفر السكان إلى الطرق بينما كانت الصخور تتساقط من سفوح التلال.

وقال المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث، سوتوبو بورو “فر السكان من البيوت عندما شعروا باضربة التي بلغت قوتها 6.2 درجة”.

من جهة أخرى، أعلن وزير الأمن الاندونيسي ويرانتو، أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي

الذي ضرب جزيرة لومبوك بقوة 6,9 درجات، ارتفعت إلى 319 قتيلا، حتى الآن.

وأفاد الوزير “الحصيلة الأخيرة تشير الى مقتل 319 شخصًا”

بينما كانت تشير الحصيلة الرسمية الأخيرة إلى مقتل 164 شخصًا.