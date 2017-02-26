العدد 21857 26 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ضربة جديدة من باريس سان جيرمان للبارسا

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ضربة جديدة من باريس سان جيرمان للبارسا
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إعداد- محمود العوضي

كشفت مصادر، عن أن برشلونة تلقى صدمة أخرى من باريس سان جيرمان الفرنسي، بخلاف الهزيمة برباعية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وتتمثل الصدمة في رفض إدارة باريس سان جيرمان لطلب برشلونة بضم لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ حيث أكدوا أنه لاعب لا يمكن مساسه في تشكيلة المدرب أوناي إيمري.

وجاءالتقارير لتؤكد أن برشلونة يدرك حقيقة الأزمة التي يعاني منها في وسط الملعب، رغم تعاقده مع البرتغالي أندري غوميز، واستعادة دينيس سواريز من فياريال، في الوقت الذي لم يصدر عن الإدارة أية إشارة بشأن الحلول المتاحة أمامه لدعم وسط الملعب.

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التصنيف: الرياضة

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