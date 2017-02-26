ضربة جديدة من باريس سان جيرمان للبارسا

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إعداد- محمود العوضي

كشفت مصادر، عن أن برشلونة تلقى صدمة أخرى من باريس سان جيرمان الفرنسي، بخلاف الهزيمة برباعية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وتتمثل الصدمة في رفض إدارة باريس سان جيرمان لطلب برشلونة بضم لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ حيث أكدوا أنه لاعب لا يمكن مساسه في تشكيلة المدرب أوناي إيمري.

وجاءالتقارير لتؤكد أن برشلونة يدرك حقيقة الأزمة التي يعاني منها في وسط الملعب، رغم تعاقده مع البرتغالي أندري غوميز، واستعادة دينيس سواريز من فياريال، في الوقت الذي لم يصدر عن الإدارة أية إشارة بشأن الحلول المتاحة أمامه لدعم وسط الملعب.