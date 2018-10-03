ضمك يعتلي القمة وتعادل هجر وخسارة العين

متابعة- حمود الزهراني

انطلقت مساء أمس، مباريات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بـ 5 مواجهات جمعت هجر مع العروبة، والكوكب مع الوشم، وضمك مع الشعلة، والعين مع الجيل، والطائي مع المجزل.

فعلى ملعب “مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية” بالأحساء، تعادل هجر مع ضيفه العروبة بهدف لكل منهما. فارتفع رصيد هجر لـ 12 نقطة في المركز الثاني بلائحة الترتيب، فيما اقتنص العروبة النقطة السابعة في المرتبة الثالثة عشرة. وحقق الوشم فوزا على مضيفه الكوكب بهدف دون رد، على ملعب “نادي الشعلة” في الخرج،

فرفع الوشم رصيده لـ 8 نقاط في المركز التاسع، بينما توقف رصيد الكوكب بلا نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وحقق ضمك فوزا على ضيفه الشعلة في خميس مشيط، بهدفين لهدف. فارتفع رصيد ضمك للنقطة 13 في المركز الأول، فيما توقف رصيد الشعلة عند 10 نقاط في المركز الخامس.

وخسر العين أمام ضيفه الجيل بهدف لثلاثة على ملعب “مدينة الملك سعود الرياضية” في الباحة. فتوقف رصيد العين عند 11 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما وصل رصيد الجيل لـ 10 نقاط في المركز السابع. واقتنص الطائي 3 نقاط من ضيفه المجزل، بعد الفوز بالمباراة التي جمعت بينهما بثلاثية دون رد. ورفع الطائي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد المجزل عند 4 نقاط في المركز الـ 19 بجدول ترتيب المسابقة.

وتستكمل مباريات الجولة اليوم، بإقامة 5 مباريات تجمع الخليج مع الجبلين، والعدالة مع أبها، وجدة مع القيصومة، ونجران مع النهضة، والأنصار مع النجوم.