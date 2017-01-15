ضمن اتفاقيه بين ( أصدقاء) و ( ريادة ) .. تدريب اللاعبين السابقين وأسرهم ودعم مشاريعهم الصغيرة مالياً

جدة -البلاد

تبرم جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مذكرة تفاهم مع معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة) غداً الاثنين سيتم بموجبها تدريب وتأهيل المرشحين من جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية في معهد ريادة الأعمال ليتمكنوا من ممارسة العمل الحر، وإنشاء مشاريع صغيرة تحقق لهم الاستقرار وتوفر لهم فرصة عمل كريمة.

وستتضمن الاتفاقية مساعدة المرشحين للحصول على تمويل لمشاريعهم ودعم فرص نجاحها من خلال المتابعة الفنية من مسؤولي المعهد، وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من أحد أهداف الجمعية والمتضمن تأهيل وتدريب المستفيدين واهتماماً ورعاية للفئات المستفيدة من الجمعية لتحقيق الاستقرار والاستدامة لهم.

يذكر أن الهدف من الاتفاقية هو تأهيل وتدريب لاعبي كرة القدم المعتزلين وأسرهم للعمل الحر ودعم مشاريعهم الصغيرة وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي سيعملون بها بعد التدريب. وسيمثل الجمعية بالتوقيع رئيس مجلس الإدارة ا ماجد عبدالله، فيما سيمثل معهد ريادة المهندس صالح بن عبدالله الصويان الرئيس التنفيذي للمعهد.

من جهته، أثنى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم فهد المطوع على هذه الاتفاقية، مؤكداً بالوقت ذاته على أهمية تواجد مثل هذه المشاريع التي تتوافق مع رؤية المملكة 20-30.

وقدم المطوع شكره لمنسوبي (ريادة) على هذه المبادرة التي تصب بمصلحة الطرفين والتي ستسهم في حل مشاكل عدد من أسر اللاعبين المعتزلين الذين هم بحاجة لفرص عمل تحقق لهم مصدر دخل دائم.