ضمن خطة الخزن المليونية.. تشغيل خزانات مياه جنوب غرب العاصمة

الرياض- البلاد

بدأ قطاع توزيع المياه في مدينة الرياض تشغيل المرحلة الأولى لمنظومة ضخ خزانات مياه جنوب غرب الرياض التي تخدم الأحياء الواقعة جنوب غرب العاصمة.

وأكد مدير عام خدمات المياه بمنطقة الرياض المهندس سليمان بن عبدالله البصيلي، أن تشغيل المرحلة الأولى لخزانات جنوب غرب مدينة الرياض يعد أحد المشاريع المهمة لرفع كفاء التوزيع، وتطوير أداء المنظومة التشغيلية بالعاصمة، كما يحسن مستويات توزيع المياه للعملاء الكرام ، موضحا أن تشغيل المحطة سيحدث نقلة نوعية في عملية إيصال المياه إلى الأحياء المستهدفة جنوب غرب مدينة الرياض، وذلك بكميات مياه تصل إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، بزيادة تبلغ 30% عن الوضع السابق”، مبيناً أن هذا الأمر سينقل هذه الأحياء من جدول التوزيع المتقطع إلى التوزيع الكافي- بإذن الله-.

وأوضح أن الأحياء المستفيدة هي “بدر، وعكاظ، والحزم، والمروة، والشفا، ونمار”، مبيناً أن عدد العملاء المستفيدين من هذا التوزيع بلغ أكثر من 25 ألف عميل.

يشار إلى أن التشغيل الجزئي لخزانات مياه جنوب غرب مدينة الرياض يأتي ضمن مجموعة من الخزانات التي يقدر عددها بـ 6 خزانات مياه رئيسية، وتقدر سعتها التخزينية بمليون متر مكعب من المياه، وهي إحدى مشاريع الخزن الاستراتيجي ضمن مبادرة قطاع التوزيع في مدينة الرياض لعام 2020م.