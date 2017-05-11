ضمن ذهاب ملحق الصعود والهبوط.. نجران بالروح يهدد تحدي الباطن

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تقديم – أحمد إلياس

يستضيف فريق نجران، فريق الباطن على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في مواجهة تنطلق الساعة (7.15) مساءً، وذلك ضمن منافسات ذهاب ملحق الصعود والهبوط، لتحديد الصاعد لدوري المحترفين، والهابط لدوري المظاليم، ويعتبر هذا الملحق الثاني من نوعه في تاريخ الكرة السعودية، بعد أن أقره اتحاد كرة القدم؛ لرفع مستوى التنافس بين الأندية،

ويلعب فيه فريق الباطن للمرة الثانية على التوالي، بعد مشاركته الموسم الماضي، وخسارته في الملحق من الرائد، ويدخل فريق نجران مواجهة اليوم، وهو يسعى للعودة لدوري النجوم والأضواء، ويعتمد محمد العياري مدرب نجران في طريقة لعبه على حصر الكرة في وسط الملعب؛ لتفادي أي ضغط متوقع من المنافس،

ويركز في طريقة لعبه على4/5/1 التي يتميز بها لاعبو الفريق، واللعب على الهجمات المرتدة، واستغلال المساحات التي يتوقع أن تقع في دفاعات الخصم، والتسديد المباشر على المرمى، ويمتلك نجران لاعبين على مستوى جيد من الإمكانيات؛ كاللاعب الخطير مصعب اللحام، وعبدالعزيز حمسل، وإبراهيم حترش في وسط الملعب،

والذي يجيد التصويب على المرمى، وحمد الربعي في محور الارتكاز، وصانع الألعاب علي صلواتي في وسط الميدان، ويعتمد هجومياً على اللاعب علي آل ضاوي. وفي الطرف الآخر، يدخل فريق الباطن اللقاء؛

من أجل صراع البقاء في دوري المحترفين، ويأمل أبناء حفر الباطن في استمرار صحوة الفريق، التي كانت مع نهاية الموسم، ويعتمد الوطني خالد القروني مدرب الباطن على اللاعبين سلطان غنيمان، وبندر المطيري، ووليد حزام، ومحسن العيسى، ومعن الخضري، ومشاري العنزي، ومزيد فريح، وفيصل عيادة الظفيري، وفي الهجوم على اللاعب المميز والخطير جورجي سيلفا.