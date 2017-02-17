ضمن مباريات الجولة 19 لدوري جميل .. الهلال بالتخصص يكسب الخليج وينفرد بالصدارة والتعاون يتفوق على الفتح

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جدة ـ البلاد

عزز فريق الهلال صدارته لدوري جميل للمحترفين بعد فوزه الكبير مساء أمس على ضيفه الخليج بأربعة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة 19.

حيث استهل البرازيلي ليو بوناتيني أهداف الهلال، في الدقيقة 28 من ركلة جزاء انتهى بها الشوط الأول ليضيف سلمان الفرج بعد ثمان دقائق من بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 53 الهدف الثاني للهلال

ليعزز كارلوس إدواردو تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 60 ليختتم اللاعب ليو في الدقيقة 74 أهداف فريقه بتسجيله الهدف الرابع وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 47 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد الخليج عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي اللقاء الثاني نجح التعاون في تحقيق فوز قاتل على الفتح بهدفين دون رد لحساب ذات الجولة بعد أن استمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 85 والتي شهدت تمكن الحسن ندياي من تسجيل الهدف الأول للتعاون قبل أن يضيف جهاد الحسين الهدف الثاني في الدقيقة 95.

وبهذا رفع التعاون رصيده من النقاط إلى النقطة 24 وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 15.