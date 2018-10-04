ضوابط جديدة لاستيراد المواشي تحقق الاستدامة البيئية

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان أن الوزارة ستبدأ من تاريخ 1-1-2019م بتطبيق ضوابط جديدة لاستيراد المواشي الحية تطبيقاً لقرار مجلس الوزارء الموقر رقم 66 القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، ولائحته التنفيذية بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية، وتوفير احتياجات السوق المحلية من اللحوم الحمراء.

وأوضح الدكتور البطشان أن الوزارة وضعت 3 ضوابط رئيسة ستساهم في استدامة بيئية وتحقق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هذه الضوابط تتمثل بالتقيد بالأوزان القياسية للمواشي التي تكفل عدم استهلاك كميات من الأعلاف بعد دخولها للملكة، وذلك ابتداء من تاريخ إيقاف زراعة الأعلاف المحدد بقرار مجلس الوزراء، مشددا أنه إذا كانت المواشي الحية المستوردة أقل من الأوزان القياسية، فيتعهد مستورد المواشي باستيراد الكمية الكافية من الأعلاف التي تكفي للوصول إلى الوزن القياسي حسب اشتراطات الوزارة، موضحاً أن الوزارة ستقوم دوريا بمراجعة وتقييم الأوزان المقررة، وتعديلها حسب الحاجة.