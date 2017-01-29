ضوابط جديدة لطرح “حقوق الأولوية” بسوق السعودية

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جدة ــ البلاد

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول”، تطوير آلية للتداول والاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق، مشيرة إلى أن الآلية سيجري “تطبيقها في الطروحات القادمة لزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية”.

ونشرت السوق على موقعها الإلكتروني، ملخصاً، بالتعديلات على الآلية الحالية وشملت التعديلات: (تخصيص فترة اكتتاب واحدة ،بدلا من فترتين منفصلتين لجميع المستثمرين المسجلين والجدد، وتوفير خيار الاكتتاب المباشر لجميع المستثمرين بعد عملية تسوية شراء الحقوق، ومن دون انتظار فترة جديدة للاكتتاب، وإمكانية إدخال طلبات الاكتتاب من خلال منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خلالها إدخال أوامر البيع والشراء، فضلا عن الاكتتاب في القنوات والوسائل الأخرى التي يوفرها الوسيط، وتقليص فترة الآلية لتصبح (28) يوما على الأكثر، بدلا من (34) يوما).

وتهدف “تداول” من خلال تعديل هذه الآلية إلى حماية مصالح المستثمرين الأفراد من خلال تسهيل عملية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، وتخصيص وقت كاف للاكتتاب، وممارسة الحقوق لجميع المستثمرين.