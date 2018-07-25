ضوابط لإرساليات التبغ في المملكة

جدة – وليد الفهمي

كشفت الجمارك السعودية عن السماح بــ500 جرام من المعسل للفرد الواحد القادم من خارج المملكة ، وفي حال تجاوز هذا الكمية منه تفرض الضريبة على كامل الكمية، وأكثر من ذلك يخضع لضريبة القيمة الانتقائية بواقع 100٪ ورسوم جمركية بواقع 100٪ من قيمة الشراء، إضافة إلى الضريبة المضافة لكامل التكاليف والرسوم والضرائب بواقع 5%. يأتي ذلك الإجراء بعدما اتخذت الجمارك السعودية إجراءات وضوابط جديدة تتعلق بإرساليات التبغ القادمة للمملكة بقصد العبور عبر أراضيها “ترانزيت” وتتمثل هذه الضوابط في أن تكون إرسالية “التبغ ومشتقاته” داخل حاوية أو برّاد مغلق بأبواب مُجهزة بأقفال يمكن وضع الأختام الجمركية عليها في جمرك الدخول،

ويُسجل رقم القفل في البيان الجمركي، مع ملاحظة أن تكون القواعد المعدنية لأقفال الأبواب ومفصلات الأبواب من الجوانب مثبتة بطريقة مُحكمة وغير قابلة للنزع. بالإضافة إلى ضرورة فحص الإرسالية من خلال أنظمة الفحص الإشعاعي وتتم المعاينة اليدوية إذا تطلّب الأمر ذلك، ووضع أجهزة التتبع على الحاوية أو البرّاد، لتبقى تحت الملاحظة والمراقبة أثناء خط السير لحين عبورها أراضي المملكة لمقصدها النهائي.

الى ذلك كشفت هيئة الغذاء والدواء وجود مخالفات فنية في التبغ المعسل برائحة الفواكة المستورد من خارج المملكة في مخالفة واضحة للوائح الفنية بهذا الخصوص، حيث اتضح زيادة نسبة مادة «الجلسرين»حيث أكدت الهيئة على جميع المستوردين بألا تزيد نسبة الجلسرين النقي في المنتج على عشرة أجزاء لكل مئة جزء من وزن المنتج.