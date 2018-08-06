ضيوف الرحمن يشيدون بجهود المملكة ومستوى الخدمات

مكة المكرمة- احمد الأحمدي – المدينة المنورة- محمد قاسم

اشاد ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في مختلف المجالات ومن كافة الأجهزة لتوفير أعلى درجات الراحة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

ويتوافد ضيوف الرحمن من مختلف أصقاع العالم في هذه الأيام المباركة على مكة المكرمة استعدادا لأداء مناسك الحج, شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم بوصولهم الأراضي المقدسة سالمين غانمين ,

مشيدين بالخدمات والمشروعات العملاقة التي وفرتها حكومة المملكة, مؤكدين أن هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لاتالوا جهدا في تقديم كل ما من شأنه التيسير والتسهيل لحجاج بيت الله الحرام وزواره أداء مناسكهم ومن أبرزها توسعة المطاف والتوسعات في الساحات بالمسجد الحرام داخله وخارجه.

ونوهوا بمستوى الخدمات الصحية المتطورة من خلال المراكز الصحية المنتشرة داخل المسجد الحرام , إضافة إلى مستشفيات العاصمة المقدسة و حسن التنظيم والسلاسة التي سارت بها عملية الوصول ن والتطور الواضح في البنية التحتية حول المسجد الحرام التي تثير الإعجاب فرغم الأعداد الهائلة.

اسطول النقل

وفي اطار خطط موسم الحج أعدت النقابة العامة للسيارات خطة متكاملة لنقل أكثر من مليون و800 ألف حاج بواسطة 18 ألف و400 حافلة مجهزة بكل وسائل السلامة والراحة خلال حج هذا العام .

وأكد رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي أن الدعم الكبير الذي تلقاه القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج من قبل الدولة ـ رعاها الله ـ دافع كبير و محفز للاستمرار عاماً بعد عام في تطوير أداء وتحسين أدوات العمل الإداري والميداني , لافتاً النظر إلى أن النقابة ستسمر بإذن الله في بذل كل الجهود لتحقيق الهدف المنشود وهو الانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة وبناء منظومة فاعلة من خدمات واقتصاديات لحج والعمرة لتحقيق رؤية 2030 ضمن برنامج التحول الوطني.

وأفاد أن الخطة التشغيلية للنقابة العامة للسيارات ترتكز على أسطول متكامل من حافلات النقل الحديثة والمتطورة التي وفرتها شركات ومؤسسات النقل من خلال 34 شركة و مؤسسة منطوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات حيث سيتم توفير وسائل نقل مناسبة لضيـوف الرحمن من منافذ الوصول إلى وجهاتهـم في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو في رحلة المشاعر المقدسة مضيفاً أن إدارة التشغيل في النقابة تعني النقل بنظام الرد الواحد أو الردين أو النقل الترددي إضافة إلى توفير الخدمات الالكترونية والبنية التحتية الداعمة لها .

وأشار إلى أنه تم تحديد مواقع لمراكز الإسناد داخل مكة المكرمة منها القشلة – شعب عامر المعلا – الحفاير – جبل الكعبة – ونفق السوق الصغير – النزهة – الزاهر – الشهداء المعلا كبري الخريق – شعب عامر العزيزية الشمالية – والجنوبية شارع الملك خالد وعبدالله خياط – مستشفى علوي تونسي – إجياد السد ستر اللحياني – حديقة الحسينية – مخطط البنك – بن داوود الصالحية شارع العزيزية العام الى بن داوود الششة و الحمراء الدائري الثالث – الدائري الرابع الرصيفة – الخالدية – الفيحاء البحيرات – الستين كدي – ريع بخش – حي الهجرة – المصافي – المسفلة – النكاسة و كدي الكعكية – الشوقية – وشارع المنصور و العدل الروضة – الششة – شارع الحج – المعيصم -المعابدة – الخانسة ريع ذاخر – الملاوي – العتيبية و بطحاء قريش إمتداد الطريق من محطة نفط العوالي – جسر الملك فيصل ومركز الايواء و مخطط النسيم مخطط النسيم – إمتداد طريق العوالي الهدا .

وبين أن مشروع إرشاد الحافلات يكتسب أهميته من خلال رحلة المشاعر المقدسة حيث يتم استخدام تقنية الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحافلات وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير أعمال إرشاد الحافلات وضمان خدمة إرشاد الحافلات بما يحقق راحة الحجاج وتجنب ضياع الحافلات وتأخر وصولها وتمكين مجموعات الخدمة الميدانية من تتبع الحافلات بعد ربطها بالمرشد والمجموعة وسرعة الإبلاغ عن الأعطال عن طريق المرشد وتحديد موقع الحافلة عن طريق التطبيق أو البرنامج وتمكين مجموعات الخدمة الميدانية من تتبع الحافلات بعد ربطها بالمرشد والمجموعة لافتاً أن آلية إرشاد الحافلات لموسم حج هذا العام يتم من خلال توفير المرشد بواسطة مجموعات الخدمة الميدانية وتشغيل برنامج وتطبيق ضيف من النقابة العامة للسيارات مع استخدام الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحافلات.

أمانة المدينة

وفي المدينة المنورة باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ خططها التشغيلية وبرامجها الميدانية وتجنيد كوادرها البشرية والآليات لموسم حج هذا العام 1439هـ ، بمتابعة معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري,الهادفة لتقديم أفضل الخدمات وتسخير الإمكانات اللازمة لراحة ضيوف الرحمن و زوار مدينة المصطفى – صلى الله عليه وسلم- خلال فترة عيد الأضحى.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المنطقة محمد بن حد أمين الشتاء أن خطة تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية خلال موسم الحج للفترة من 9 / 11 / 1439هـ وحتى 15/ 1 / 1440هـ ,تتضمن تكثيف الرقابة على الأنشطة التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال الموسم لاسيما ما يقدم للحجاج مثل ” مطابخ الاعاشة ، المطاعم ، الفنادق ، محلات الوجبات السريعة ، محلات بيع اللحوم ” حيث يبلغ عددها 1222 منشأة ويستهدف خلال خطة الحج تنفيذ 4078 جولة رقابية على هذه الأنشطة .

كما سيتم تنفيذ خطة التفتيش اليومية والزيارات المجدولة التي تنفذها أمانة منطقة المدينة المنورة على مدار السنة على مختلف الأنشطة الغذائية وفق برنامج مبني على درجة خطورة الأنشطة وذلك للتأكد من مطابقتها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات الصحية ، وتطبيق نظام الحاسب HACCAP- والايزو 22000 على المطابخ ومصانع الأغذية والفنادق بالإضافة للمتابعة الدورية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة التي يمر بها الحجاج إلى المدينة المنورة وإلى مكة المكرمة.

من جهته بين مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي أن أعمال النظافة تنفذ في الأسواق العامة والأحياء بشكل يومي ومستمر بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي ، كما جرى تكثيف تلك الأعمال في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ومناطق المزارات الإسلامية والتاريخية ؛ التي تشهد كثافة عالية من الزوار والحجيج .

ولفت إلى أن الخطة التشغيلية المعتمدة تنفذ على مدار الـ 24 ساعة وتشمل مرحلة التكثيف متابعة موقع المردم العام لاستقبال كميات المخلفات الصلبة ومخلفات الذبائح المتوقع جمعها ليتم التخلص منها بطريقة آمنة بيئياً في كل مراحل هذا العمل، بما يحافظ على أعلى معدلات الإصحاح البيئي، وتحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة ،مفيداً أن عدد العاملين في خدمات النظافة الميدانية يبلغ 3522 عاملاً وتم زيادتهم خلال فترة التكثيف بواقع 352 عاملاً ليكون الإجمالي 3874 عاملاً بالإضافة الى المشرفين والمراقبين والسائقين، وأكثر من 383 آلية مختلفة ما بين ضواغط كبيرة وصغيرة وشاحنات ومكانس وغيرها.

وحول آفات الصحة العامة أوضح مدير عام إدارة الوقاية والصحة البيئية بالأمانة المهندس أحمد بن محمد البعداني أنه يجري تكثيف أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بجميع أنواعها , من خلال أجهزة الرش اليدوي والرش الآلي وأجهزة الرش الفراغي ومانعات التحول والمبيدات ذات الفاعلية على الحشرات , وفقاً للخطط التشغيلية المعتمدة خصص لها 119 عامل مكافحة و34 سيارة .

توعية الحجاج

وفي اطار منظومة الخدمات والجهود لتنفيذ خطط الحج ، تواصل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة تقديم خدماتها في حج هذا العام 1439هـ لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي بعدد من البرامج التوعوية منها , توزيع الكتيبات والمواد التوعوية التي تساعد الحجاج على أداء نسكهم وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم .

وتهدف البرامج التوعوية والتوجيهية التي أعدتها لجنة التوعوية والتوجيه بالرئاسة وفق المنهج الشرعي الصحيح من خلال طباعة الكتيبات والمطويات بخمسة عشر لغة حية ، إلى بيان صفة الحج وكيفية زيارة مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومواقع الزيارة , إضافة إلى عمل المترجمين في المراكز التوجيهية بالمدينة المنورة وخدمة لحجاج بيت الله الحرام ومعتمريه وزائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . كما وظفت الرئاسة العامة التقنية الحديثة من خلال مشاريع التوعية الرقمية التي تحتوي على موسوعة متكاملة بلغات عالمية من أبرزها منصة تواصل وهي منصة تفاعلية متنقلة في المراكز التوجيهية يستطيع الحاج أو الزائر تصفح جميع المحتوى التوعوي المعد من قبل الرئاسة ونقله إلى هاتفه عن طريق تقنية الواي فاي, بالإضافة إلى الخارطة التوعوية التي ترشد الحاج إلى أهم مواقع المشاعر المقدسة والأماكن التي قد يحتاجها الحاج .

وتسعى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة التي كلفت 260 عضوا ميدانيا ومترجماً من أصحاب الخبرة والكفاءة للعمل خلال موسم حج هذا العام 1439هـ ، إلى مساندة الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج بالسبل المتاحة وترجمة لتطلعات وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – المقدمة للحجاج وتفعيلا لما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في العناية بالحجاج والمعتمرين والزوار .

ارشاد وترجمة

من جهة أخرى تقدم ألف مراقبة ومرشدة ومترجمة في الإدارة العامة النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي أفضل الخدمات لضيفات الرحمن زائرات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأوضحت مديرة الإدارة العامة النسائية سارة بنت مقبل الحيسوني أن الإدارة النسائية بالوكالة هي حلقة متكاملة من الإدارات تتشرف بتقديم خدماتها للزائرات من خلال إعداد برامج متكاملة وخطط تنظيمية مدروسة وإقامة دورات تدريبية متعددة لتطوير أداء الموظفات الرسميات وتأهيل المتقدمات للعمل في المواسم على كيفية التعامل مع الزائرات وإدارة الحشود وشرح الأنظمة والتعليمات وكذلك إقامة دورات لتعليم اللغات المختلفة لتسهيل التواصل مع كافة الجنسيات سعيًا لمساعدة زائرات المسجد النبوي في تأدية نسكهن بالسكينة والهدوء والطمأنينة مع توفير مناخ العبادة داخل المسجد النبوي والساحات المحيطة بهما والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة لتأدية النسك على الوجه الأكمل وتوفير جميع الخدمات اللازمة وتهيئة المرافق والتأكد من جاهزيتها والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائرات المسجد النبوي .

وأفادت الحيسوني أن الإدارة جندت في موسم حج هذا العام 1439هـ ما يقارب / 1000 / مراقبة ومرشدة ومترجمة للمحافظة على النواحي التنظيمية والأمنية وتوعية الزائرات منهن / 442 / موظفة رسمية ومتعاقدة و/ 538 / موسمية ، مشيرة إلى أن الإدارة نسقت مع الجهات ذات العلاقة في الأعمال التطوعية وتم عقد الاجتماعات لتحديد الضوابط والشروط والاحتياجات وآلية العمل وكذلك متابعة جودة الخدمات المقدمة لزائرات المسجد النبوي في الأقسام النسائية والعمل على تقويمها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .

أعمال تطوعية

وفي المجال التطوعي باشر 200 شاب وفتاة عملهم التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة ضمن مبادرة “تطوّعي صحة” التي تقدمها لجنة المسؤولية الاجتماعية بصحة المنطقة , بالتعاون مع جمعية التطوّع الخيرية “فزعة” ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية .

وأبان مدير المبادرة أسامه فهد محسن أن المبادرة تقدم خدماتها التوعوية للحجاج في الجوانب الصحية كمكافحة العدوى, وطرق الوقاية من الأمراض المعدية, والتسمّم الغذائي, وتجنّب ضربات الشمس والإجهاد, من خلال الفرق التطوعية الميدانية في عدة مواقع تشمل مركز صحي باب جبريل, ومركز صحي باب السلام, إضافة إلى ساحات المسجد النبوي, ومناطق سكن الحجاج. وأفاد أن آلية عمل الفرق التطوعية تتضمن تقديم نشرات تثقيفية وتوعوية للحجاج, كما تقدم هدية للحاج عبارة عن حقيبة تشمل بعض الأدوات الصحية التي يحتاجها مثل أدوات تعقيم الجروح, وكمامات, ومقص أظافر ومعقمات يدوية وغيرها من الأدوات لتعزيز الجانب الصحي والوقائي للحاج.

وبيّن أنه تم دعم فرق العمل بمترجمين متعاونين من طلاب الجامعة الإسلامية للتواصل مع الحجاج بمختلف اللغات, إضافة إلى متحدثين بلغة الإشارة, وكوادر لإحصاء عمل الفرق الميدانية اليومي في مواقع تقديم الخدمة, مبيناً أن ستة آلاف حاج استفادوا من الخدمات التي تقدمها المبادرة منذ بدء عملها في الـ 20 من ذي القعدة الجاري.