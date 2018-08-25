ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج يصلون إلى مقر استضافتهم في المدينة

أعرب عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذين وصلوا المدينة المنورة عن سعادتهم بأداء مناسك الحج هذا العام, داعين الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خير الجزاء على ما يقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين ورعاية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها من الزائرين والحجاج.

فقد أعرب الحاج محمد سفيان القاسمي عن سعادته بأداء مناسك الحج , مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين على مكرمته الكريمة في استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة , مؤكداً أنه لن ينسى ذلك من الملك الفاضل والقائد الأمثل في صلاته ودعائه .

من جهته عبّر الحاج محمد أدو من جمهورية نيجيريا عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج هذا العام وعلى نفقته الخاصة, مشيداً بالرعاية والعناية التي تلقاها وكافة ضيوف البرنامج من جميع الجهات المشاركة في أعمال الحج.

وكان ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد وصلوا إلى مقر استضافتهم في المدينة المنورة بعد أن أدوا مناسك الحج, وسط متابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتقديم الخدمات كافة بأرقى المستويات لضيوف البرنامج خلال إقامتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.