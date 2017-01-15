ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بجهود القيادة في توحيد الصف

مكة المكرمة- واس

نوهّ عدد من العلماء والدعاة والشخصيات الإسلامية في عدد من الدول الإسلامية، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للعمرة والزيارة، ضمن المجموعة الثامنة من البرنامج للعام الجاري 1438هــ، بالجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – في سبيل جمع كلمة المسلمين، وتوحيد صفهم ونصرة قضاياهم، مشيدين بالتوسعات الكبيرة التي يشهدها الحرمان الشريفان، التي جعلت من الحج والعمرة رحلة سياحية ينعم بها الحاج أو المعتمر بمزيد من الراحة والسكينة، ويؤدي نسكه بكل يسر وسهولة، واصفين برنامج الاستضافة بالملتقى المميز، والمحفل الكبير للعلماء والمؤثرين في مختلف دول العالم.

ووصف رئيس العلماء وإمام وخطيب الجامع الملكي بمدينة لاهور بباكستان الشيخ محمد عبد الخبير أزاد، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين ــــ حفظه الله ـــــ منذ توليه مقاليد الحكم بالمؤثرة والرشيدة، مشيرًا إلى أنها غيرت مجرى التاريخ، لما فيه خير الأمة.

وأكد فضيلته استشعار المسلمين في مختلف دول العالم عظمها، لا سيما وهي تصب في مصلحة الأمة، وأسهمت بشكل كبير في محاربة الإرهاب الذي عانت الأمة المسلمة منه كثيرًا، مبينًا أن اجتماع الدول الإسلامية على قرار التحالف الإسلامي، وعاصفة الحزم جمع القلوب قبل الصفوف.

فيما أشاد مدير جامعة مليبار الإسلامية بولاية كيرالا بالهند الدكتور حسين أبو بكر، ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، ووصفه بالمحفل والملتقى المميز للعلماء والمؤثرين بالعالم الإسلامي، يجتمعون من خلاله في أقدس وأطهر وأحب البقاع إلى الله ــــ عز وجل ــــ مشيراً إلى أنه فرصة للتعارف والتآلف، وجمع الكلمة وتوحيد الصف الإسلامي للوقوف بوجه التحديات التي تحيط بالأمة.

وفي ذات الشأن، أشاد وزير الشؤون الدينية الأسبق بالسنغال، الدكتور مامادو بامبا اندياي، بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ــــ للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعّمار والزائرين،

مؤكداً أن قرار الموافقة على زيادة عدد الحجاج لهذا العام بنسبة 20% عن الأعوام السابقة أفرح ملايين المسلمين في شتى بقاع المعمورة، مشيراً إلى أنه جاء نتيجة جهود مباركة وعمل دؤوب من القيادة الرشيدة للمملكة في توسعة الحرم الملكي والمشاعر المقدسة، سابقت فيها عقارب الساعة وواكبت الطراز العمراني الحديث في الإنشاء والتنفيذ.

من جهته أعرب رئيس الوفد السنغالي المشارك في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة، الدكتور فاضل غي، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده ـــ حفظهم الله ــ على ما وجده والوفد المرفق له، من كرم ضيافة وحسن وفاده خلال قدومهم ضيوفاً على المملكة، في برنامج الاستضافة للعمرة.

وفي ختام تصريحاتهم، قدموا شكرهم وتقديرهم للقيادة – أيدها الله – على ما وجدوه من كرم الضيافة وحسن وفادة خلال قدومهم ضيوفاً على المملكة في هذا البرنامج، سائلين الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وأمنها، وأن يبارك في قيادتها، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرًا .