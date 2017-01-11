ضيوف خادم الحرمين يؤدون العمرة ويزورون مصنع الكسوة

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مكة المكرمة – واس

قام ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للعمرة والزيارة، من الشخصيات الإسلامية البارزة، من الدفعة الأولى من المجموعة الأولى من المستضافين ضمن البرنامج لهذا العام الحالي 1438هـ، البالغ عددهم 220 ضيف، أمس بأداء مناسك العمرة.

وكان الضيوف قد وصلوا إلى مكة المكرمة، قادمين من المدنية المنورة، وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين في الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

وثمّن الضيوف من الشخصيات الإسلامية، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، معبرين عن شكرهم وتقديرهم له – أيده الله – على هذا الاهتمام بأبناء العالم الإسلامي، ومؤكدين أن البرنامج يأتي في إطار هذه الخدمات، والأعمال الجليلة، والمساعدات المتواصلة والمستمرة التي تقدمها المملكة لعموم المسلمين في مختلف أنحاء العالم، كما أنه يأتي انطلاقا من واجب المملكة تجاه أبناء الأمة الإسلامية وعلمائها، سائلين الله – تعالى- أن يحفظ المملكة وقادتها وأن يجزيهم خير الجزاء، على كل ما قدموه ويقدمونه لصالح الأمة الإسلامية.

وتضم الدفعة الأولى من الضيوف 1855 معتمراً، وقد وصلت الدفعة الثانية من المعتمرين الخميس الماضي، وتضم 35 معتمراً، ليكتمل وصول ضيوف المجموعة الأولى التي تضم 220 معتمراً من 15 دولة، من قارتي آسيا وإفريقيا وهي: نيجيريا، وطاجيكستان، وكازاخستان، وتشاد، وقرقيزستان، وأذربيجان، والسنغال، ومالي، وساحل العاج، وماليزيا، وباكستان، والهند، وتركمنستان، وسيرلانكا، وأوزباكستان.

كما اطلع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة على مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة وأقسام المصنع، واستمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ صناعة الكسوة والمواد الخام المستخدمة في صناعتها، وشرح عن تاريخ صناعة الكسوة، وبداية إنشاء مصنع كسوة الكعبة ومراحل تطوره حتى وصل إلى هذا المستوى من التقدم .