ضيوف خادم الحرمين يؤدون مناسك العمرة

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للعمرة والزيارة، من المجموعة التاسعة من المستضافين ضمن البرنامج لهذا العام الحالي 1438هـ مناسك العمرة.

و كان الضيوف قد وصلوا إلى مكة المكرمة مساء امس قادمين من المدينة المنورة والبالغ عددهم (230) معتمراً من الشخصيات الإسلامية البارزة في (11) دولة آسيوية وافريقية، من دول إندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وإثيوبيا، والصين، وساحل العاج، وبنجلاديش.

وأعدت الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة برنامجا ثقافيا يتضمن الالتقاء بأحد أئمة المسجد الحرام بعد أداء مناسك العمرة، وزيارة مصنع الكسوة، وزيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين، إضافة إلى إقامة يوم مفتوح يتضمن العديد من البرامج الثقافية والترفيهية.

وكانت الأمانة العامة للبرنامج قد نظمت مساء أمس الأول لقاء ثقافيا للمجموعة التاسعة من ضيوف البرنامج ، استهدف التعريف بالمسجد النبوي ، تحدث فيه الباحث والمهتم بتاريخ ومعالم السيرة النبوية محمد إحسان بخش.