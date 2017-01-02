العدد 21803 03 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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طائرات إمبراير (E170) خارج الخدمة نهائيا

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طائرات إمبراير (E170) خارج الخدمة نهائيا
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جدة – واس

أخرجت الخطوط السعودية طائرات إمبراير (E170) من الخدمة نهائياً مؤخراً، حيث كانت آخر رحلة للطائرة الأخيرة من الأسطول يوم الإثنين 19 ديسمبر 2016م عبر الرحلة رقم (SV326) التي وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمة من مدينة شرم الشيخ،

حيث تعد الطائرة ضمن 26 طائرة متنوعة الطرازات تم إخراجها من الخدمة تباعاً خلال العام الماضي 2016م, تزامناً مع إستمرار إنضمام المزيد من الأسطول الجديد للمنظومة التشغيلية.

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التصنيف: محليات

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