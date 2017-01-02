طائرات إمبراير (E170) خارج الخدمة نهائيا

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جدة – واس

أخرجت الخطوط السعودية طائرات إمبراير (E170) من الخدمة نهائياً مؤخراً، حيث كانت آخر رحلة للطائرة الأخيرة من الأسطول يوم الإثنين 19 ديسمبر 2016م عبر الرحلة رقم (SV326) التي وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمة من مدينة شرم الشيخ،

حيث تعد الطائرة ضمن 26 طائرة متنوعة الطرازات تم إخراجها من الخدمة تباعاً خلال العام الماضي 2016م, تزامناً مع إستمرار إنضمام المزيد من الأسطول الجديد للمنظومة التشغيلية.