طائرات الإخلاء الطبي تنقل ( 1001 ) حالة

الرياض- البلاد

قامت طائرات الإخلاء الطبي الجوي خلال النصف الأول من عام 2017م، بنقل نحو ( 1001 ) حالة مرضية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وبدعم ورؤية من نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وضمن الإستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة ومن خلال ما تضطلع به الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة للعمل الدؤوب والمتواصل لتحقيق المزيد من الارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية من خلال مواكبة كل ما هو جديد في مجالات الإخلاء الجوي.

ومواكبةً لذلك دشن مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك القنوات التفاعلية المرئية الحديثة وقناتي (الدفاع) و(الطبية) على متن طائرات الإخلاء الطبي الجوي وذلك ضمن القنوات التفاعلية المرئية الحديثة التي وفرت مؤخراً بالطائرات التي تمثل خدمة إلكترونية تفاعلية للمرضى المنقولين والكادر الطبي ومن ذلك خدمات الواي فاي لتسهيل تقديم الخدمات الصحية الجوية والإرتقاء بمستوى الخدمة للمنقولين.

وتشتمل القنوات على عرض لدعاء السفر وتعليمات السلامة الخاصة بالنقل الجوي بالإضافة لبث ( قناة الدفاع ) التي يتم من خلالها تسليط الضوء على دور القوات المسلحة في مختلف قطاعاتها وما تحقق بها من تطور, فيما تبث (القناة الطبية) أفلاما ورسائل صحية وطبية عامة تعنى بنشر التوعية والتثقيف الصحي ووسائل للتواصل مع مستشفيات القوات المسلحة.

وأوضح مدير إدارة الإخلاء الطبي الجوي اللواء الطيار ثنيان بن عبدالله الثنيان أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة نقلت نحو ( 95 ) حالة إلى خارج المملكة إضافة إلى نقل ( 906 ) حالات داخل المملكة وجميع الحالات نُفذت بنجاح ، مشيرا إلى أن الحالات اشتملت على نقل المرضى والنقل لزراعة الأعضاء ونقل الدم بالإضافة إلى الإسناد الطبي والمشاركة ضمن الجهود العسكرية بالحد الجنوبي من خلال أسطولها الذي يتجاوز(30) طائرة التي جهزت بنظام ربط اتصال فضائي متطور يمكنها من التواصل بمستشفيات القوات المسلحة ، إذا دعت الحاجة.

وبين أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي قام بنقل ( 2200 ) حالة خلال عام ( 2016م ).

يذكر أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة خصصت رقماً موحداً ( 920006657 ) وبريداً إلكترونيا ً ( [email protected] ) لتسهيل إجراءات التنسيق والمتابعة لمن صدر لهم أوامر النقل بالإخلاء الطبي الجوي سعياً إلى التواصل مع المستفيدين من الخدمة على مدار الأربع والعشرين ساعة لتحقيق أفضل الخدمات لمن تتطلب حالتهم الصحية والإسعافية النقل عبر طائرات الإخلاء الطبي الجوي.