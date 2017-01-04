الطيران المدني تنفي “شائعة” تعطل طائرة “بيشة”

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نفت الهيئة العامة للطيران المدني ما تردد عن وجود مشكلة في رحلة داخلية للخطوط السعودية بين مدينتي بيشة وجدة.

وقالت الهيئة في تغريده بر حسابها في “تويتر” “أن كل ما تردد عن مشكلة في هذه الرحلة غير صحيح والأجواء في المملكة ولله الحمد سليمة “.

وكانت وسائل إعلام أوردت أن فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر وفرق مطار محافظة الطائف

دخلت في حالة استنفار بعد إستلامها لبلاغ عن خلل فني في طائرة قادمة من بيشة إلي جدة