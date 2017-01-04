العدد 21804 04 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الطيران المدني تنفي “شائعة” تعطل طائرة “بيشة”

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الطيران المدني تنفي “شائعة” تعطل طائرة “بيشة”
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نفت الهيئة العامة للطيران المدني ما تردد عن وجود مشكلة في رحلة داخلية للخطوط السعودية بين مدينتي بيشة وجدة.

وقالت الهيئة في تغريده بر حسابها في “تويتر” “أن كل ما تردد عن مشكلة في هذه الرحلة غير صحيح والأجواء في المملكة ولله الحمد سليمة “.

وكانت وسائل إعلام أوردت أن فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر وفرق مطار محافظة الطائف

دخلت في حالة استنفار بعد إستلامها لبلاغ عن خلل فني في طائرة قادمة من بيشة إلي جدة 

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التصنيف: محليات

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