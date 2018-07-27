طائرة تحمل رفات جنود أمريكيين تغادر كوريا الشمالية

غادرت كوريا الشمالية أمس الخميس طائرة تحمل رفات جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب الكورية

وقال البيت الأبيض في بيان له أن هذا كان جزءا من الاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال قمة سنغافورة الشهر الماضي.

وأشار البيان إلي أن “طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز سي 17- تحتوي على رفات جنودنا

غادرت وونسان بكوريا الشمالية”، مضيفاً أن مسؤولين من الأمم المتحدة وخبراء فنيين كانوا على متن الطائرة.

وأعلنت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، بعد وقت قصير من إصدار البيان، عن وصول الطائرة

إلى قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية، ووافقت بيونج يانج على إعادة الرفات خلال قمة عقدت

في سنغافورة الشهر الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وبين البيت الأبيض إنه بإعادة الرفات، فإن كيم “يحقق جزءًا من الالتزام الذي قطعه

للرئيس (ترامب) بإعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين سقطوا”

وقال “لقد شجعتنا تصرفات كوريا الشمالية والزخم من أجل التغيير الايجابي”،

ولم يعرف على الفور عدد الرفات التي كانت على متنها، إلا أن تقريرًا سابقًا أشار إلى أنه سيتم إعادة رفات حوالي 50 جنديًا سيجري نقلها لاحقًا إلى هاواي لتحديد هويتها ، ومن المقرر أن يقام احتفال رسمي في قاعدة أوسان الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وكانت الطائرة الامريكية قد انطلقت من القاعدة الجوية في بيونجتايك جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول في وقت سابق من اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته يونهاب، ويقدر عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الكورية بحوالي 33 ألف جندي، مع وجود أكثر من 8000 في عداد المفقودين.