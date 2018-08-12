طائرة شراعية تهوي بمواطن في عسير

عسير ـ البلاد

أنقذ الدفاع المدني في منطقة عسير شابا يبلغ من العمر 34 عاما سقط أثناء محاولته الطيران بواسطة طائرة شراعية.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في منطقة عسیر، العقید محمد العاصمي: ان كوادر وفرق الدفاع المدني تعاملت مع حادثة سقوط الشاب بطائرته عقب ورود بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بحادثة سقوط الطيار.

وأضاف العاصمي ان الطائرة الشراعية سقطت بعد إقلاعها من منطقة المطل المخصص للطيران الشراعي واستقرت في الوادي على بعد 160 مترًا موضحا أن فرق الدفاع المدني تمكنت بمساعدة بعض المواطنین من الوصول إلى الشاب ورفعه بالحبال والمعدات المخصصة لذلك.