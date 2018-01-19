طائرة ماليزية تهبط اضطرارياً في أستراليا

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية هبطت اضطرارياً في مدينة أليس سبرينجز الأسترالية بينما كانت في رحلتها من سيدني إلى كوالالمبور، بعدما تعرضت لـ “اهتزاز عنيف” أرجعته شركة الطيران إلى “مسائل فنية”.

وذكر الركاب أنهم سمعوا صوت ضجيج على متن الرحلة “إم إتش 122” مساء الخميس بينما كانت على وشك عبور الساحل الغربي لأستراليا بالقرب من بروم.

ونتيجة لذلك، أغلق الطيار أحد المحركين وغير وجهة الطائرة إلى أليس سبرينجز، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي).

وقال محمد نجيب، وهو أحد ركاب الطائرة : “بدأ المحرك في إصدار صوت غريب، وكنت خائفا على حياتي”. وأضاف أن “الطيار هبط والطائرة تعمل بمحرك واحد فقط، والثاني مغلق تماما”.

وقال راكب آخر لـ (إيه بي سي) إنه كان هناك “اهتزاز عنيف للغاية” استمر لنحو خمس دقائق.

وذكرت الخطوط الجوية الماليزية في بيان أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط “لأسباب فنية”. وقضى ركاب الطائرة الـ 224 ليلتهم في أليس سبرينجز.