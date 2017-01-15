شعر- محمد ابن مدعث

في رحيل الشاعر مساعد الرشيدي، يرحمه الله..

الصبح موحش كئيب و شارد النظره

و انا لي الله مدري وين اوديني

طاح الجبل من علو الارض من كبره

من يقدر يسد فقده يا معزيني

طاح و تعلقت انا متوسل العبره

حتى الدموع استحت لا تطيح من عيني

اكبر من الدمع حزني وآه يا حره

حر فتك في حشاي و في شراييني

والله لو كان بأيدي كان في قبره

لا احط روحي كفن واموت من حيني

يا سيف ربعي وسيف الشعر يا غبره

وقتن تخطرى وقارك واشتعل فيني

كسر كسرت بغيابك يا صعب جبره

يكبر مع الوقت ما يبرى بعاميني

يا رب تغفر لأبو فيصل و في عمره

تعوضه جنتك يا رب وتعيني