طارق حامد يقترب من الوحدة

جدة- البلاد

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن تلقيه عرضاً من مسئولي نادي الوحدة؛ للتعاقد مع اللاعب طارق حامد. وأوضح منصور أن الوحدة تقدم بعرض رسمي لضم طارق حامد لمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة، مقابل مليون دولار.

وأشار رئيس الزمالك إلى إنه سوف يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق لاتخاذ القرار النهائي بشأن العرض الوحداوي.

من جانبه، أبدى طارق حامد رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض، لاسيما بعد علاقته المتوترة مؤخراً مع رئيس النادي. يذكر أن الوحدة قد صعد إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد تصدره جدول دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 55 نقطة.