طاقما تحكيم بحريني وأوزبكي لمواجهتي الأخضر وتايلاند والعراق

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الدمام-حمودالزهراني

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحكيم مواجهة المنتخب الوطني بنظيره منتخب تايلاند في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 لطاقم تحكيمي بحريني، بقيادة الحكم الدولي علي حسن عبدالنبي، ويساعده محمد جعفر ” مساعد أول “، ونواف شاهين خليفة ” مساعد ثان “، وعمار إبراهيم ” حكم رابع “،

كما تم تكليف طاقم تحكيمي أوزبكي لإدارة مواجهة المنتخب الوطني بنظيره منتخب العراق في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، بقيادة الحكم الدولي فالنتين كوفالينكو، ويساعده مأمور سايدكاسيموف ” مساعد أول “، و شادمنوف ” مساعد ثان “، وسيرزود قاسيموف ” حكم رابع “.