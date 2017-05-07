طاقم تحكيمي أوزبكي يضبط موقعة الهلال والريان

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الرياض ـ البلاد

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم أوزبكي بقيادة رافشان إيرماتوف وسيساعده مواطناه روسلان سيرازتدنوف مساعد أول، وأندريه تسابينكو مساعد ثان، لقيادة مباراة الريان القطري مع الهلال السعودي في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، والتي ستقام غدا الاثنين باستاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر.

ويتصدر الهلال المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط كما أنه ضمن التأهل إلى دور الـ 16 بغض النظر عن نتيجة المباراة فيما يحل الريان ثانياً وبفارق نقطتين ويحتاج للفوز لضمان الصعود بغض النظر عن نتيجة مباراة بيروزي الإيراني مع الوحدة الإماراتي في نفس الجولة.