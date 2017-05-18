العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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طاقم تحكيم برتغالي يدير المباراة النهائية بين الهلال والأهلي

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طاقم تحكيم برتغالي يدير المباراة النهائية بين الهلال والأهلي
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أسندت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين التي تجمع بين الأهلي والهلال اليوم لطاقم تحكيم برتغالي.

وقرر اتحاد الكرة السعودي إسناد المهمة لطاقم تحكيم أجنبي بقيادة البرتغالي آرثر دياز حكماً للساحة

ويساعده الحكمان جواو سيلفا ، وروي باربوسا ، إلى جانب الحكم السعودي الرابع محمد القرني.

يذكر أن الحكم البرتغالي أدار مباراة الأهلي والنصر في الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

التصنيف: الرياضة

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