طاقم سعودي يمثل العرب في تحكيم القارات
شارك عبر واتساب
جدة- البلاد
شهدت قائمة الحكام، الذين اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لإدارة مباريات بطولة كأس القارات، المقررة في روسيا في يونيو/حزيران المقبل، وجود طاقم تحكيم سعودي. ووقع الاختيار على كل من فهد المرداسي حكم ساحة، وعبد الله الشلوي، ومحمد العبكري “مساعدين”، ليكونوا الطاقم العربي الوحيد، الذي يشارك في البطولة. وإلى جانب الطاقم السعودي، تم اختيار كل من ريزا شوكاندان، وعلي رضا فغاني، ومحمد منصوري (إيران)، وراشفان إيرماتوف (أوزبكستان)، من قارة آسيا.
التصنيف: الرياضة
التعليقات