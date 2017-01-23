طالبان تطالب ترامب بالانسحاب من “مستنقع” أفغانستان

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دعت حركة طالبان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سحب القوات الأمريكية من “مستنقع” أفغانستان .

وقالت إنها لم تحقق شيئا في 15 عاما من الحرب سوى سفك الدماء والدمار.

وفي رسالة مفتوحة للرئيس الأمريكي الجديد نشرت على إحدى صفحاتها الرسمية على الانترنت قالت الحركة:-

إن الولايات المتحدة خسرت مصداقيتها بعدما أنفقت تريليون دولار في ورطة لا طائل منها.

وقالت طالبان “لذلك مسؤولية وضع نهاية لهذه الحرب تقع على عاتقكم أيضا.”

وحتى الآن لم يتحدث ترامب علنا بشكل مفصل عن حرب أفغانستان حيث تنشر واشنطن 8400 عسكري في إطار مهمة تدريبية.

تابعة لتحالف يقوده حلف شمال الأطلسي لدعم القوات المحلية وعدد آخر في مهمة منفصلة لمكافحة الإرهاب.

ويملك اثنان من كبار أعضاء إدارته الجديدة وهما الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس وزير الدفاع الجديد والجنرال السابق مايكل فلين مستشار الأمن القومي خبرة طويلة في أفغانستان.

وحذرت طالبان ترامب من الاعتماد على التقارير “غير الواقعية” التي كان يعرضها الجنرالات على الرؤساء السابقين:-

وقالت “ستؤكد (التقارير) على مواصلة الحرب واحتلال أفغانستان حتى يحصلون على مواقع أفضل وامتيازات في الحرب.”

وقالت الحركة إن الولايات المتحدة لن تقبل بوجود قوات أجنبية على أراضيها أو حتى بأراض مجاورة متهمة واشنطن بفرض “إدارة تابعة” بأفغانستان في وجه المقاومة الإسلامية الشعبية.

وأوضحت طالبان “عليك أن تدرك أن الأمة الأفغانية المسلمة قد انتفضت في وجه الاحتلال الأجنبي.”

وتحقق طالبان مكاسب متزايدة في وجه الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب في كابول.

منذ أنهت قوات الاحتلال عملياتها القتالية الأساسية في عام 2014 وتسيطر الحكومة حاليا على ثلثي البلاد فقط.

وحثت الحركة الولايات المتحدة وحلفاءها مرارا على مغادرة أفغانستان واستبعدت الدخول في مفاوضات سلام مع حكومة كابول طالما بقيت القوات الأجنبية على الأراضي الأفغانية.

ووجه ترامب انتقادات لاذعة لإدارات أمريكية سابقة بشأن تعاملها مع صراعات بالعالم الإسلامي لكنه تعهد أيضا بالقضاء على المتشددين الإسلاميين في أنحاء العالم