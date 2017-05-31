طالبتان تفوزان في مسابقة عالمية للعلوم والهندسة

الرياض – البلاد

حققت الطالبتان سارة أحمد يوسف الربيعة ونادية عبد الرحمن الدرع المطلق من إدارة التعليم بمنطقة الرياض المركز الثالث والرابع وذلك من خلال التصفيات النهائية لأولمبياد البحث العلمي التي أقيمت مؤخراً في لوس انجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة ٧٠ دولة على مستوى العالم .

وحصلت الطالبة نادية المطلق على المركز الثالث في علم المواد والطالبة سارة الربيعة على المركز الرابع في علم المواد وجائزة ناسا الدولية.

وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع الوطن على هذا الإنجاز الدولي الذي تحقق بواسطة طالبات متميزات شاركن ونافسن فتيات العالم في المسابقات الدولية حتى حصدن الذهب.

من جهتها قدمت إدارة الموهوبات بتعليم الرياض التهنئة لمدير عام التعليم ومنسوبي التعليم بالمنطقة وللطالبتين ولوالديهما على ما حققتا من إنجاز ونتائج متميزة ومتقدمة على مستوى العالم.

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