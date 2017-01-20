العدد 21820 20 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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طالبتان تنقذان 55 طالبة من كارثة محققة

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طالبتان تنقذان 55 طالبة من كارثة محققة
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مكة ــ البلاد

تمكنت طالبتان من الحيلولة دون حادث سير محقق لحافلة مدرسية، بمحافظة الجموم بمكة المكرمة، كانت تقل 55 طالبة، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها؛ إثر تعرضه لحالة إغماء.

وتعرض سائق الحافلة لحالة إغماء نتيجة نوبة سكر أثناء القيادة، ما تسبب في انحراف الحافلة عن مسارها واصطدامها بعمود موقف سيارات، أدى لكسر زجاج النوافذ من الجهة اليمنى، واستمرت في سيرها دون توقف باتجاه الطريق العام.

ونجحت الطالبتان “أشواق بخش”، و”فاطمة حسن الصعب” في التصرف بسرعة بعد ملاحظتهما لإغماء السائق، حيث تمكنتا من تحويل مسارها، وإيقافها وإنقاذ زميلاتهما من خطر شديد.

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