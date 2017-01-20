طالبتان تنقذان 55 طالبة من كارثة محققة

شارك عبر واتساب

مكة ــ البلاد

تمكنت طالبتان من الحيلولة دون حادث سير محقق لحافلة مدرسية، بمحافظة الجموم بمكة المكرمة، كانت تقل 55 طالبة، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها؛ إثر تعرضه لحالة إغماء.

وتعرض سائق الحافلة لحالة إغماء نتيجة نوبة سكر أثناء القيادة، ما تسبب في انحراف الحافلة عن مسارها واصطدامها بعمود موقف سيارات، أدى لكسر زجاج النوافذ من الجهة اليمنى، واستمرت في سيرها دون توقف باتجاه الطريق العام.

ونجحت الطالبتان “أشواق بخش”، و”فاطمة حسن الصعب” في التصرف بسرعة بعد ملاحظتهما لإغماء السائق، حيث تمكنتا من تحويل مسارها، وإيقافها وإنقاذ زميلاتهما من خطر شديد.