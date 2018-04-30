طالب الجماهير بدعم الفريق.. المقيرن يطمئن الاتحاديين ويرصد مكافآت مجزية للنهائي

جدة ـ البلاد

أعلن نواف المقيرن، الرئيس المكلف لنادي الاتحاد عن رصد مكافأة مجزية للاعبي الفريق، حال تحقيقهم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي سيلتقي فيه الفيصلي في نهائي البطولة وقال المقيرن، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر: “نحن أمام استحقاق، هو الأغلى على قلوبنا، كأس الملك سلمان- حفظه الله ورعاه.

واجبنا جميعاً هو التكاتف خلف اتحادنا، ودعم اللاعبين وترك الأمور التي قد تشتت الانتباه عن هذا الاستحقاق الكبير”. وأضاف: “بهذه المناسبة أعلن عن رصد مكافأة مجزية للاعبين في حال تحقيق البطولة الأغلى”.

وواصل: “أما عن مرحلة ما بعد كأس الملك، فأحب أن أطمئن جماهير الاتحاد العظيمة، بأننا نعمل على قدم وساق؛ لأجل اتحادنا، وسيتم عقد اجتماع “استثنائي” مع هيئة الرياضة، من خلاله سيعلن عن أخبار سارة جداً لمحبي الاتحاد على جميع الأصعدة والملفات”.

وأردف: “أنا قريب وقريب جداً، ولكن كما صرحت سابقاً، لا أحب الظهور الإعلامي، وأفضل أن يكون حديثنا يترجمه العمل في الواقع”. واستمر: “لا يخفى على أحدنا بأن الاتحاد مسؤولية كبيرة، وخلفه جماهير عظيمة، ولكن سوياً سنعيد أمجاد الاتحاد، بإذن الله”.

واختتم المقيرن حديثه: “لذا أود من الجمهور العزيز الاطمئنان ومتابعة أخبار النادي عبر حساب الاتحاد الرسمي، والقادم أجمل، بإذن الله”.