طالب بتشكيل لجنة للتحقيق… الطيب: لسنا مسؤولين عن منع التسجيل

جدة-عبدالعزيز عركوك

طالب رئيس نادي الوحدة السابق، سعادة السفير محمد الطيب من معالي رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ، تشكيل لجنة مستقلة تحقق في أسباب صدور قرار الفيفا بمنع النادي من التسجيل العام القادم، وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك، لا سيما أن القرار قد صدر دون سابق إنذار، و بدون إعطاء مهلة محددة للتسديد، كما هو متبع في القرارات السابقة.

وأضاف طيب: لقد آليت على نفسي عدم التعليق على القرار، و ذلك احتراما لإرادة صاحب القرار، و التزاما بمبدأ تجنب الخوض في أمور يكتنفها الغموض، و تقوم على التكهنات، و الفرضيات حول أسباب قرار الإعفاء،

الذي جاء مفاجئا للجميع في صياغته، وفي توقيته، و محاولة البعض الربط بينه و بين قرار الفيفا القاضي بمنع النادي من التسجيل الموسم الرياضي القادم؛ بسبب إخفاق النادي في تسوية قضية اللاعب أدولفو ليما، كما ذكر رئيس النادي الحالي حاتم خيمي، والأستاد ياسر المسحل في حديث سابق لهما، أن هناك تقصيرا من إدارتنا في التعامل مع القضية.